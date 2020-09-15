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На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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