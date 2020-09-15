Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.