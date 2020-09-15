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Газета.Ru
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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Компания

Экспортные цены на российскую пшеницу установили новый рекорд

Компания05:11
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркет01:33
Народные новости

Экспортная цена на пшеницу из России стала рекордной в этом сезоне

Народные новости04:14
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ru03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Весна03:17
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

ПРАЙМ04:22

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ru08:00

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
22

«Газпром нефть» собралась присвоить цитаты Тони Роббинса и Гёте

Российская компания «Газпром нефть» собралась сделать своей интеллектуальной собственностью цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, немецкого писателя Вольфганга Гёте и английского философа Джона Локка.
Lenta.ru08:48

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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