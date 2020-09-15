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Газета.Ru
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Весна03:17
ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

ПРАЙМ04:22
Народные новости

Экспортная цена на пшеницу из России стала рекордной в этом сезоне

Народные новости04:14
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ru03:53
Компания

Экспортные цены на российскую пшеницу установили новый рекорд

Компания05:11
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркет01:33

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко

Москва, 15 сентября 2020, 13:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку.
REGNUM06:34
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
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