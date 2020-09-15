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Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
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Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ruвчера в 03:53
RT на русском

Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

RT на русскомвчера в 11:24
Экономика сегодня

Россия диктует ценовые реалии на мировом рынке пшеницы

Экономика сегоднявчера в 07:22
Зерно Он-Лайн

РФ активно расширяет географию поставок пшеницы на старте сельхозгода - эксперты

Зерно Он-Лайн01:00
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Веснавчера в 03:17
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известиявчера в 02:05
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркетвчера в 01:33

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
2,1K

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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Как выглядит One UI 3.0 с Android 11 на Samsung Galaxy S20 и что нового

Компания Samsung анонсировала программу бета-тестирования фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для смартфонов Galaxy S20 в прошлом месяце, а сегодня зарегистрировавшиеся разработчики в США начали получать обновление.
iXBT.comвчера в 05:26

В РАН раскрыли сроки и детали российской космической миссии к Венере

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что старт российской космической миссии к Венере произойдет в лучшем случае в 2029 году, а ее стоимость составит не менее 16 миллиардов рублей.
Ридус00:08
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Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Киевские силовики за сутки один раз нарушили условия перемирия в ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за прошедшие сутки не производили обстрелы населенных пунктов ДНР, однако один раз нарушили предписанные меры по соблюдению перемирия, которое продолжается с 27 июля.
ИА Новороссиявчера в 04:19
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