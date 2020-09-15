Доктор Мясников опроверг заразность переболевших COVID-19

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на отечественные и зарубежные наблюдения, заявила о том, что переболевший коронавирусом человек выделяет вирус до 90 дней: это происходит даже тогда, когда человек чувствует себя прекрасно и у него хорошие анализы, «но вирус из носа он выделяет».