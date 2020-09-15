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Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
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Зерно Он-Лайн

РФ активно расширяет географию поставок пшеницы на старте сельхозгода - эксперты

Зерно Он-Лайн01:00
RT на русском

Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

RT на русскомвчера в 11:24
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известиявчера в 02:05
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ruвчера в 03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Веснавчера в 03:17
Экономика сегодня

Россия диктует ценовые реалии на мировом рынке пшеницы

Экономика сегоднявчера в 07:22
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркетвчера в 01:33

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Российская газета19:07
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прием своего бывшего игрока Данила Кругового в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Сейчас Круговой выступает за «Зенит», в этой игре он принял мяч пятой точкой.
Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

"Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru01:13
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Доктор Мясников опроверг заразность переболевших COVID-19

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на отечественные и зарубежные наблюдения, заявила о том, что переболевший коронавирусом человек выделяет вирус до 90 дней: это происходит даже тогда, когда человек чувствует себя прекрасно и у него хорошие анализы, «но вирус из носа он выделяет».
REGNUM01:42
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На украинского комика напала толпа из-за шутки о семье

На украинского комика, сценариста и со-ведущего социально-юмористического проекта "Телебачення Торонто" Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек после того, как он пошутил о "традиционной украинской семье".
РИА Новости23:58