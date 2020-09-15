Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня
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На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
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