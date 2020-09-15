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Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
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Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркет01:33
Зерно Он-Лайн

Экспорт зерна из РФ в сентябре может поставить очередной рекорд за месяц - эксперты

Зерно Он-Лайн02:05
Национальное Аграрное Агентство

Российская пшеница на экспорт дорожает третью неделю

Национальное Аграрное Агентство00:47
Finam.Ru

Экспортные цены пшеницы РФ вновь взлетели на уверенном спросе импортеров

Finam.Ruвчера в 08:57

В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Россия рефинансирует госдолг Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, что согласен предоставить кредит республике в размере 1,5 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 13:37
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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В Китае вакцинация от коронавируса может начаться в ноябре

Эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Гуйчжэнь заявила, что первая из вакцин от коронавируса может стать доступна представителям широкой общественности в Китае в ноябре или декабре 2020 года.
Московский Комсомолец02:49

Депутат бундестага возмутился ситуацией с Навальным

Как сообщает RT, депутат бундестага Армин Паулу Хампел жестко раскритиковал позицию властей Германии в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также призвал кабмин наладить сотрудничество с Россией, а не манипулировать делом Навального в своих интересах.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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