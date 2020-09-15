Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ru03:53
Зерно Он-Лайн

Экспорт зерна из РФ в сентябре может поставить очередной рекорд за месяц - эксперты

Зерно Он-Лайн02:05
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Весна03:17
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известия02:05
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркет01:33
Новый День

Цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Новый День03:48
Finam.Ru

Экспортные цены пшеницы РФ вновь взлетели на уверенном спросе импортеров

Finam.Ruвчера в 08:57

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
47

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
279

Сильный пожар вспыхнул в центре Бейрута

На минувшей неделе в полуразрушенном порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар на складе масла и покрышек, который заставил горожан вспомнить о трагедии пятинедельной давности: тогда мощнейший взрыв на складе с аммиачной селитрой унес жизни 190 человек, еще 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Вести.Ru03:20

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
39

Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы "Новичка" на территории России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия.
Эхо Москвы04:03

«Динамо» просит РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой инициировать в отношении арбитра Сергея Лапочкина проверку на полиграфе по итогам матча седьмого тура чемпионата России с казанским "Рубином", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости03:30