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Финмаркет
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

По итогам недели котировки на пшеницу (протеин 12,5%) повысились на $8 - до $222 за тонну. "Цены на российскую пшеницу подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", - отмечают эксперты.В источнике
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Зерно Он-Лайн

РФ активно расширяет географию поставок пшеницы на старте сельхозгода - эксперты

Зерно Он-Лайн01:00
RT на русском

Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

RT на русскомвчера в 11:24
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркетвчера в 01:33
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ruвчера в 03:53
ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Веснавчера в 03:17
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известиявчера в 02:05
Экономика сегодня

Россия диктует ценовые реалии на мировом рынке пшеницы

Экономика сегоднявчера в 07:22

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного ухода

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готова предоставить действующему президенту Александру Лукашенко «гарантии безопасности» и «даже больше», если он отойдет от власти мирно.
Коммерсантъ03:23
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана

Нью-Дели, 16 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
REGNUM03:26

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс03:35
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