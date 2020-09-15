По итогам недели котировки на пшеницу (протеин 12,5%) повысились на $8 - до $222 за тонну. "Цены на российскую пшеницу подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", - отмечают эксперты.