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Финмаркет
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

По итогам недели котировки на пшеницу (протеин 12,5%) повысились на $8 - до $222 за тонну. "Цены на российскую пшеницу подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", - отмечают эксперты.В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на российскую пшеницу побила рекорд сезона

ИА Красная Веснавчера в 03:17
RT на русском

Эксперт прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы

RT на русскомвчера в 11:24
Экономика сегодня

Россия диктует ценовые реалии на мировом рынке пшеницы

Экономика сегоднявчера в 07:22
Газета.Ru

Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона

Газета.Ruвчера в 03:53
Зерно Он-Лайн

РФ активно расширяет географию поставок пшеницы на старте сельхозгода - эксперты

Зерно Он-Лайн01:00
Известия

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Известиявчера в 02:05
Финмаркет

Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней

Финмаркетвчера в 01:33

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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