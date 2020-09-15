Экспортные цены на российскую пшеницу взлетели до рекордных уровней
Смотрите также
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air
Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Петросян впервые показал второго ребенка
Боярский потерял сознание во время медосмотра
В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники
МИД Украины призвал РФ подтвердить готовность к «нормандскому» саммиту
Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Японии с избранием
Тарзан признался в измене Королевой
Глава МИД ЕС: Лукашенко не является легитимным президентом Украины
Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации
Мировые цены на нефть превысили отметку $41
АвтоВАЗ удешевил производство Lada Vesta за счет ступиц
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода
Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
Названы пять важных изменений в ПДД
Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
Петросян впервые показал второго ребенка
В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
По итогам недели котировки на пшеницу (протеин 12,5%) повысились на $8 - до $222 за тонну. "Цены на российскую пшеницу подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", - отмечают эксперты.В источнике
Подробнее о событии