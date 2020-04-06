ВЛАДИМИР, 6 апреля. / ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".

с чего всё началось

Экспресс-анализ разработан группой компаний "Медико-биологический союз" и уже получил регистрацию в Росздравнадзоре. Таким образом, это первый тест российского производства, который позволит определить наличие у селовека коронавируса с точностью до 94% всего за 40 минут.

В России появился первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

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