Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruВ России появился первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

Экспресс-анализ разработан группой компаний "Медико-биологический союз" и уже получил регистрацию в Росздравнадзоре. Таким образом, это первый тест российского производства, который позволит определить наличие у селовека коронавируса с точностью до 94% всего за 40 минут.
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с чего всё началось

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

ВЛАДИМИР, 6 апреля. / ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Генериум" (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз".
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Газета.Ru04:13

Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Комсомольская правда04:13

Результат за 40 минут: в России разработали экспресс-тест на коронавирус

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Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

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На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу

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BFM.ru 09:20
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Общество

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Украина закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией

Украина из-за пандемии коронавируса временно закрывает четыре пункта пропуска в Белгородской области.
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Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

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Интерфакс 10:51
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Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве Башкирии.
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В материале журналисты называют истребитель «старым мастером», отмечая его роль в развитии российской авиации.
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Мэр положил руку на коленку подчиненной в прямом эфире

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