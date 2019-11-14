Футбол
Sport-placeЭкспресс на отборочные матчи Евро 2020 ~ Болгария – Чехия / Албания – Франция
|15′
Анель Рашкай
|23′
Фидан Алити
Ян Боржил
|31′
|32′
Атде Нухиу
|46′
Анель Рашкай
Бесар Халими
|49′
Атде Нухиу
Томаш Соучек
|55′
Михал Крменчик
Зденек Ондрашек
|61′
Алекс Крал
|71′
Лукаш Масопуст
Петр Шевчик
|76′
|77′
Флоран Хадерджонай
Эдон Жегрова
Андрей Челюстка
|79′
|85′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
Якуб Янкто
Павел Кадержабек
|90′+1′
|90′+2′
Эдон Жегрова
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
13
Шевчик
21
Крал
8
Дарида
15
Соучек
2
Кадержабек
9
Ондрашек
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
22
Жегрова
8
Халими
11
Рашани
14
Бериша
7
Рашица
21
Нухиу
Косово
Расстановка 4‑5‑1
Во втором событии, состоится встреча группы «H» между сборными Албании и Франции. Болгария – Чехия Болгарская сборная в очередной раз слабо провела отборочную кампанию и уже точно не поедет на Евро. Перед последним туром болгары замыкают таблицу, с 3 набранными очками и ужасной разницей мячей: 5-17.
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