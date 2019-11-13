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Ущерб от хакерской деятельности, в которой россиянина Алексея Буркова обвиняют в США, составила 20 миллионов долларов, ему грозит до 80 лет, заявляет американский минюст.
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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.
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