Общество

ТАССТАССЭкстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США. Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.
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с чего всё началось

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.
ТАССвчера в 17:23

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Что случилось этой ночью: среда, 13 ноября

Интерфаксвчера в 23:30

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАССвчера в 17:23

Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения

РИА Новостивчера в 16:49

Назван грозящий экстрадированному в США россиянину Буркову срок

Lenta.ruвчера в 16:56

Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы

РБКвчера в 17:13

Минюст США оценил ущерб от деятельности Буркова в $20 млн

RT на русскомвчера в 16:49

Минюст США оценил ущерб от деятельности россиянина Буркова в $20 млн

Коммерсантъвчера в 16:40
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Политика

Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса

Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Армия и оружие

50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля

Аргументы и Факты вчера в 03:50
Хоккей

Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru 11 ноября в 22:35
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ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings вчера в 05:05
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе

Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru 11 ноября в 07:35
Политика

Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика

Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов

Ни Россия, ни США не смогли очистить Сирию от террористов.
Lenta.ru вчера в 03:54
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Происшествия

В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек

2 ноября военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в Республике Бурятия.
RT на русском вчера в 23:33
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru вчера в 10:38
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Газета.Ru вчера в 23:26
Общество

Два жителя Новосибирска выиграли крупную сумму в лотерею

Om1.ru вчера в 22:08
Здоровье

Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.
RT на русском вчера в 23:50
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40
Общество

Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019

В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 23:00
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Известия вчера в 02:31
Общество

Названы причины просрочек россиян по кредитам

Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 23:19
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика

Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Гаджеты

Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов

ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Тайга.инфо 11 ноября в 01:01
Наука

Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга

По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 вчера в 04:33
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