Общество
ТАССЭкстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США. Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.
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с чего всё началось
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.ТАССвчера в 17:23
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