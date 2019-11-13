Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинюст США: россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Гражданин РФ Алексей Бурков, экстрадированный из Израиля, находится в одной из тюрем США. В ближайшее время в суде пройдут предварительные слушания по его делу. В Минюсте США пояснили, что ущерб от его действий оценивается в 20 млн долларов, ему грозит до 80 лет заключения.
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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минюста США.
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