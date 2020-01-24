Общество
РЕН ТВЭкстрадированный в США россиянин Бурков признал вину в суде
Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.
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