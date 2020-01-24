Общество

РЕН ТВРЕН ТВЭкстрадированный в США россиянин Бурков признал вину в суде

Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.
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Россиянин Бурков частично признал вину на суде в США

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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
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Политика

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Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR) — совместное предприятие Buena Vista International, Inc. (BVI), «дочки» Walt Disney Studios, и Sony Pictures Releasing International прекращает существование после 13 лет работы.
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда

Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
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Путин начал однодневный визит в Израиль

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В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками

Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.
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