Россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения, в том числе в краже личных данных и отмывании денег. Судья Ти Эс Эллис назначил оглашение приговор на 8 мая 2020 года. Судья отметил, что Буркову после признания вины грозит до 15 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.

Экстрадированный в США россиянин Бурков признал вину в суде

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