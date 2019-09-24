Происшествия
Российская газетаЭкстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
Полученные сведения сообщники 36-летнего россиянина использовали для мошеннических финансовых схем. В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.Ведомостивчера в 21:06
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Экстрадированный в США россиянин признал в суде вину в киберпреступлениях
Говорит Москвавчера в 16:55
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Происшествия
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Кино
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Политика
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Политика
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Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
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Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
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Lenta.ru вчера в 07:49
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Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru вчера в 03:57
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Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
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В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
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Прокуратура Иркутской области предотвратила незаконную продажу леса предпринимателям, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:33
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Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
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Специалисты считают, что использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут поможет поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов, передает РИА «Новости».
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Google запустила сервис подписки на игры и приложения
Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 22:55
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Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
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Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Технологии
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Профиль вчера в 08:07
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Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Футбол
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