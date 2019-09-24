Происшествия
Российская газетаЭкстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
Полученные сведения сообщники 36-летнего россиянина использовали для мошеннических финансовых схем. В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.Ведомостивчера в 21:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Экстрадированный в США россиянин признал в суде вину в киберпреступлениях
Говорит Москвавчера в 16:55
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Политика
Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:01
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество
Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Наука
В клетках семенников мужчин найдены вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин учеными найдены вещества, которые есть в конопле.
Ugpressa.ru вчера в 15:44
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Памфилова пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по сигналам о фальсификациях на выборах
Полит.ру вчера в 23:14
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Политика
Денис Паслер назначил нового главу оренбургского министерства экологии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил во вторник, 24 сентября, нового министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
РИА Оренбуржье 00:39
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Культура
Лукашенко наградил Пугачеву орденом
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева награждена орденом Дружбы народов, соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру вчера в 12:11
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru вчера в 05:44
Экономика
В Башкирии подписан указ о социально-экономическом развитии республики
Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкирии до 2024 года подписал глава республики Радий Хабиров.
REGNUM вчера в 04:30
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо вчера в 20:01
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe 22 сентября в 13:54
Здоровье
В Москве повторился скандал с выселением онкобольных детей
Жильцы одного из домов на Пролетарском проспекте требуют выселения из арендованной квартиры семьи с онкобольными детьми - подопечными фонда "Добрый дом".
ТВ Центр вчера в 08:24
Экономика
АКРА присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации
Долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне международной шкалы АКРА А–, прогноз «стабильный», краткосрочные — на уровне S1 также со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 15:11
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
В 2017-м Благодырь устроился зампредом Сибирского отделения РАН по организационному развитию.
Тайга.инфо вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Отец Максима Виторгана описал его лучшим родителем, чем Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак расстались не так давно, и при этом оба уже успели обзавестись новыми возлюбленными.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса вчера в 13:30
Театры
В Ярославле открывается юбилейный Международный Волковский фестиваль
Пермский театр имени Чайковского представит действо на пуантах сразу из 4 спектаклей.
Первый Ярославский вчера в 12:18