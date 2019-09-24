Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЭкстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

Полученные сведения сообщники 36-летнего россиянина использовали для мошеннических финансовых схем. В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
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Bloomberg: экстрадированный в США россиянин Тюрин признал в суде вину в киберпреступлениях

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