с чего всё началось

Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за «крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».

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