Происшествия
Lenta.ruВыданный США российский хакер признался в массовых кибератаках
Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за «крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».
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с чего всё началось
Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.Ведомостивчера в 21:06
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Экстрадированный в США россиянин признал в суде вину в киберпреступлениях
Говорит Москвавчера в 16:55
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Происшествия
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Происшествия
В Красноярском крае в лесу пропала семья из четырех человек
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Gorod48 00:08
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
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Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
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Новые автомобили вчера в 23:24
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Коммерсантъ 02:43
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Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Политика
США не пустили на Генассамблею ООН часть российской делегации
Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Гаджеты
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Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
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Deita.ru вчера в 11:30
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Экспресс газета 22 сентября в 07:27
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В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
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Ушел из жизни Джей Майкл Мендел - продюсер мультипликации, известный по работе в таких легендарных проектах, как Симпсоны и Рик и Морти .
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Стоит отметить, что консольные версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One получили возрастной рейтинг в Австралии ещё в 2018 году, поэтому повторная классификация может означать релиз на новой платформе.
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Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
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Территория новостей вчера в 14:00
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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06