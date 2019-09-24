Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВыданный США российский хакер признался в массовых кибератаках

Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за «крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».
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с чего всё началось
Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет
 Bloomberg.
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