Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
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Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки

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Пассажир SSJ-100 с отказавшим двигателем описал момент посадки в Тюмени

РБК18:42

Пассажиры аварийно севшего в Тюмени самолета вылетели в Санкт-Петербург

ТАСС13:37

Опубликовано видео экстренной посадки SSJ-100 в Тюмени

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В турбину могла попасть птица. Появились подробности аварийной посадки самолета в Тюмени

Новости Тюмени 72.ru12:12

Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Интерфакс13:45

Фото поврежденной турбины самолета «Ямала», аварийно севшего в Тюмени

ИА Север-пресс12:07
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По каким основным признакам распознать гормональный сбой человеческого организма, рассказали медики, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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В экстравагантной и провокационной фотосессии недавно снялась популярная российская актриса Любовь Толкалина.
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Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
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Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

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Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
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Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
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Футбол

«Хоффенхайм» разгромил «Падерборн», одержав 4-ю победу подряд

«Хоффенхайм» одержал крупную победу над «Падерборном» в домашнем матче 10-го тура Бундеслиги.
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Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP

Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Группа My Chemical Romance воссоединится

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Мировой рынок смартфонов показал рост

Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
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Врач рассказал, почему черный хлеб вреднее белого

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Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге

Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Вечерний курьер 06:44
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Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
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Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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