Армия и оружие
Газета.RuВ НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в Идлибе. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В связи с этим Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.
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В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
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Гидрометцентр пообещал потепление до плюс девяти градусов
Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.
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США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
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В Подмосковье горит овощной склад
В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
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Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
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Споры в Сети: "Вот только войны с Турцией нам не хватало!"
В ответ Турция объявила все военные и государственные объекты на территории Сирии законными целями для своих вооруженных сил, а турецкая авиация с авиабаз на востоке страны нанесла удары по объектам на всей территории Сирии.
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SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Наука
Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод
Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Гаджеты
Новые видеокарты Nvidia пугают количеством ядер CUDA
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Экономика
Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
Общество
Туристы едут в Турцию, несмотря на ситуацию в Сирии и коронавирус
"Несмотря на обострение политической ситуации в Турции, турбизнес пока не усматривает какую-либо опасность для российских туристов, которые выбирают эту страну для отдыха", — прокомментировала ситуацию представитель АТА.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
Сотни беженцев штурмовали погранпереход между Турцией и Грецией
Несколько сотен беженцев пытались пройти из Турции в Грецию в районе Эвроса, сообщает греческое издание Proto Thema 28 февраля.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина
Футбол
Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал извечное сравнение португальского игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.