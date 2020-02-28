Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в Идлибе. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В связи с этим Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.
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