Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в Идлибе. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В связи с этим Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

В НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе

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