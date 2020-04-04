Энергетика

Daily StormDaily StormЭкстренную встречу ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Инициированная Саудовской Аравией экстренная встреча ОПЕК и других крупных производителей нефти, включая Россию, перенесена с 6 на 9 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Коммерсантъвчера в 10:53

Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля

ПРАЙМвчера в 09:44

Встречу министров стран ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Известиявчера в 10:16

Встречу министров ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Московский Комсомолецвчера в 10:16

Минэнерго Азербайджана заявило о переносе заседания ОПЕК+

RT на русскомвчера в 09:52

Заседание ОПЕК+ перенесли

Газета.Ruвчера в 09:45

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

РИА Новостивчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 00:36, Ашберн

Комментарии

Общество

В Узбекистане ввели обязательный режим самоизоляции

Власти Узбекистана объявили о введении обязательнего режима самоизоляции в связи с распространением нового коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:59
Авто

Компания Xiaomi представила проекционный автомобильный дисплей

Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Автоновости дня вчера в 06:45
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус

Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Калужские новости вчера в 14:58
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Армия и оружие

СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне

Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
ANNA-News вчера в 06:13
Здоровье

В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
РБК 00:28
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:02
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Известия вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru вчера в 16:17
Политика

Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03 апреля в 03:43
Общество

Голикова объяснила причину приостановки вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 4 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Российская Федерация приостановила на два дня вывоз граждан России из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в возвращении на родину и проработки транспортных маршрутов.
REGNUM вчера в 09:50
Общество

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс вчера в 22:11
Происшествия

В Челябинской области нарушителей карантина оштрафовали на 15 тысяч

На 15 тыс. рублей оштрафовали 45-летнюю и 42-летнюю женщин, которые не соблюдали режим самоизоляции.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:33
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU вчера в 03:53
Экономика

Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу

Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Взгляд-инфо вчера в 05:35
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 10:07
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на ремонт в Северодвинск

В Северодвинск через Баренцево и Белое моря прибыл из Североморска фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".
РЕН ТВ вчера в 07:42
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Политика

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное