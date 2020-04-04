Энергетика
Daily StormЭкстренную встречу ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Инициированная Саудовской Аравией экстренная встреча ОПЕК и других крупных производителей нефти, включая Россию, перенесена с 6 на 9 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
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Комментарии
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Политика
Трамп заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти
В случае введения пошлин на импорт нефти, американский лидер заверил, что сделает это так, чтобы защитить рабочих и компании США.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
Экономика
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса.
Здоровье
Вирусолог из РФ назвал ошибки в борьбе с коронавирусом в Италии
Российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Режим полной самоизоляции продлится в Оренбуржье до 12 апреля
Фото: из Instagram Дениса Паслера Режим нерабочих дней и полной самоизоляции продлится в Оренбургской области по 12 апреля, сообщил губернатор Денис Паслер в ходе прямого эфира в Instagram.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске раскрыл причину увольнения Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир считает, что причиной увольнения телеведущего Дмитрия Шепелева с Первого канала стали его личные качества и уровень профессионализма.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Политика
Пушков оценил рейтинг США о готовности стран к эпидемиям
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
Общество
Власти сообщили правила передвижения на автомобилях в Подмосковье
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
Общество
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день
Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Авто
Honda объявила о сотрудничестве с GM в производстве электромобилей
Совместное соглашение позволит GM покрыть расходы на разработку аккумуляторов и платформ для еще большего числа моделей, а сборка автомобилей Honda на заводах GM позволит оптимизировать производство.
Здоровье
О ненужности здоровым людям носить маски предупредили в ВОЗ
Как сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, здоровые люди могут обойтись без масок – их ношение никоим образом не способствует повышению шансов уберечься от коронавируса.
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Кино
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Общество
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Происшествия
В США внучку Роберта Кеннеди признали погибшей и прекратили её поиски
Вашингтон, 5 апреля 2020, 05:08 — REGNUM Американские спасатели прекратили поиски Мейв Кеннеди, внучки сенатора Роберта Кеннеди, и её восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, признав их погибшими.