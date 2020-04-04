Энергетика

Daily StormDaily StormЭкстренную встречу ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Инициированная Саудовской Аравией экстренная встреча ОПЕК и других крупных производителей нефти, включая Россию, перенесена с 6 на 9 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
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Встречу министров ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Московский Комсомолец10:16

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

РИА Новости10:21

Встречу министров стран ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

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Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Коммерсантъ10:53

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RT на русском09:52

Заседание ОПЕК+ перенесли

Газета.Ru09:45

Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля

ПРАЙМ09:44
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Комментарии

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