Энергетика

ТАССТАССЭквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

РБК15:30

Эквадор решил выйти из нефтяного картеля ради экономии

Lenta.ru14:30

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

ТАСС13:50

Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

RT на русском14:14

Эквадор планирует покинуть ОПЕК

Газета.Ru13:55

Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Известия14:15

Эквадор планирует выйти из ОПЕК

РИА Новости13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика

В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР

Телеканал RTVI 03:28
Здоровье

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика

МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Космос

Телескоп обнаружил 93 пульсара

Российская газета 29 сентября в 17:40
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Политика

Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с американским актером Томом Крузом и рассказал ему о собственном опыте работы в кино и преимуществах съемок фильмов на Украине, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 03:34
Футбол

«Ювентус» обыграл «Байер» в группе «Локомотива»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус дома нанес поражение Байеру 3:0.
Советский спорт 16:52
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

ИА REX 05:00
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика

США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Футбол

Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM 11:04
Политика

Киевские политики осудили подписание «формулы Штайнмайера»

Лидер парламентской фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что «формула Штайнмайера» представляет угрозу для национальной безопасности и территориальной целостности страны.
Ореанда-Новости 17:04
Музыка

Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил кавер-версию одного из самых популярных хитов группы "Альянс" "На заре".
РЕН ТВ 04:49
Армия и оружие

Российский спецназ замечен в Норвегии

Комсомольская правда вчера в 01:25
Волейбол

Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 03:09
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Общество

Роскомнадзор заблокировал российское информагентство

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Футбол

«Спартак» начинает переговоры с Тедеско

Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество

Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Финансы

«Bitcoin подорожает до $90 000». Криптовалюте поможет халвинг

Максимальная эмиссия Bitcoin не может быть изменена, поэтому криптовалюта имеет высокое отношение уже выпущенных монет к вновь поступающим на рынок (S2F).
РБК 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное