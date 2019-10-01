Энергетика
ТАССЭквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика
В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР
Телеканал RTVI 03:28
Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика
МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Космос
Телескоп обнаружил 93 пульсара
Российская газета 29 сентября в 17:40
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Политика
Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с американским актером Томом Крузом и рассказал ему о собственном опыте работы в кино и преимуществах съемок фильмов на Украине, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 03:34
Футбол
«Ювентус» обыграл «Байер» в группе «Локомотива»
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус дома нанес поражение Байеру 3:0.
Советский спорт 16:52
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Политика
Киевские политики осудили подписание «формулы Штайнмайера»
Лидер парламентской фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что «формула Штайнмайера» представляет угрозу для национальной безопасности и территориальной целостности страны.
Ореанда-Новости 17:04
Музыка
Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил кавер-версию одного из самых популярных хитов группы "Альянс" "На заре".
РЕН ТВ 04:49
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 03:09
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Финансы
«Bitcoin подорожает до $90 000». Криптовалюте поможет халвинг
Максимальная эмиссия Bitcoin не может быть изменена, поэтому криптовалюта имеет высокое отношение уже выпущенных монет к вновь поступающим на рынок (S2F).
РБК 10:33