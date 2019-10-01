Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

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