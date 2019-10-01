Энергетика
ТАССЭквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.
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Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Происшествия
В Екатеринбурге в автобусе подрались пассажирка и кондуктор
Вестник вчера в 21:15
Политика
Симоньян призвала дать четкое определение термину «военкор»
Симоньян обратилась к военкорам, присутствующим на Media Talk телеканала RT, попросив их рассказать об опыте взаимодействия с зарубежными коллегами "в поле".
РИА Новости 10:52
Авто
Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР
Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
Секунда 02:38
Политика
Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова
Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
Ранее полиция Финляндии сообщила, что неизвестный совершил нападение в профессиональном училище на территории торгового центра.
RT на русском 11:12
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 15:57
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service вчера в 11:46
Интернет
Microsoft запустила новый сервис Windows Virtual Desktop
UfaTime.ru 03:37
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт 03:21
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Музыка
Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни «Вечерний М»
Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов В эфир вечернего шоу попала новость о сгоревшем аттракционе "Дракончики" Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.
АМИТЕЛ 10:59