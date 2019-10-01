Энергетика
КоммерсантъЭквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году
В декабре 2018-го, несмотря на сложные переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн б/c от уровня октября 2018 года. В июле 2019-го ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года.
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Политика
Волкер и экс-посол США на Украине дадут показания в Конгрессе США
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе в рамках расследования вопроса о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Армия и оружие
США обещали всё возможное для защиты Южной Кореи и Японии
Отмечается, что военачальник подтвердил твёрдую решимость США защитить эти страны, если возникнет необходимость обеспечить сдерживание в регионе, воспользовавшись всем спектром возможностей американской стороны.
Московский Комсомолец 00:01
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Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
Известия вчера в 22:10
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru вчера в 11:55
Политика
Эксперт счел оптимальным согласованный вариант изложения «Формулы Штайнмайера»
Контактная группа определила наиболее подходящий для всех сторон переговоров вариант изложения "Формулы Штайнмайера" - в виде писем спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Интерфакс вчера в 15:23
Политика
Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня вчера в 20:18
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«К звёздам» возглавил российский прокат на выходных
News.ru 29 сентября в 18:21
Экономика
«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым
Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru 30 сентября в 23:36
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Культура
Андрей Малахов извинился на киргизском языке
Телеведущий Андрей Малахов принес гражданам Киргизии извинения за свои резкие высказывания на их государственном языке.
Евразия Daily 00:23
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Кино
Отреставрированную 4К-версию «Матрицы» покажут в кинотеатрах Барнаула
В прокат выйдет отреставрированная версия в 4K, которая уже продается в цифровом издании и доступна в некоторых онлайн-сервисах.
АМИТЕЛ 00:04
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
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Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Культура
ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания началась на основной сцене театра «Ленком», художественным руководителем которого являлся Захаров.
ФАН вчера в 05:36
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Космос
Телескоп обнаружил 93 пульсара
Российская газета 29 сентября в 17:40
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Зидан стал отражением Симеоне. «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью
Без забитых же мячей хвалить стоило не звезд, вроде лишь изредка выходившего из тени и пока не нашедшего себя в «Реале» Азара, а тружеников вроде Каземиру, Начо или безупречно проводившего свой 100-й матч в ла лиге Партея.
Спорт-Экспресс 28 сентября в 17:25
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Общество
На митинг оппозиции в центре Москвы пришли около 20 тысяч человек
По данным проекта «Белый счётчик» на 16:00, через рамки металлоискателей на проспекте Академика Сахарова прошли 23 тысячи 300 человек.
Говорит Москва 29 сентября в 09:21
Общество
В Хабаровском крае оценили предварительный ущерб от паводка
Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хабаровского края.
РИА Новости 00:42
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28