В декабре 2018-го, несмотря на сложные переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн б/c от уровня октября 2018 года. В июле 2019-го ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года.

Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году

Политика Волкер и экс-посол США на Украине дадут показания в Конгрессе США Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе в рамках расследования вопроса о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.

Армия и оружие США обещали всё возможное для защиты Южной Кореи и Японии Отмечается, что военачальник подтвердил твёрдую решимость США защитить эти страны, если возникнет необходимость обеспечить сдерживание в регионе, воспользовавшись всем спектром возможностей американской стороны.

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.

Политика Эксперт счел оптимальным согласованный вариант изложения «Формулы Штайнмайера» Контактная группа определила наиболее подходящий для всех сторон переговоров вариант изложения "Формулы Штайнмайера" - в виде писем спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политика Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.

Экономика «Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.

Общество Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией рублями Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.

Культура Андрей Малахов извинился на киргизском языке Телеведущий Андрей Малахов принес гражданам Киргизии извинения за свои резкие высказывания на их государственном языке.

Единоборства Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.

Кино Отреставрированную 4К-версию «Матрицы» покажут в кинотеатрах Барнаула В прокат выйдет отреставрированная версия в 4K, которая уже продается в цифровом издании и доступна в некоторых онлайн-сервисах.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Культура ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым Церемония прощания началась на основной сцене театра «Ленком», художественным руководителем которого являлся Захаров.

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Футбол Зидан стал отражением Симеоне. «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью Без забитых же мячей хвалить стоило не звезд, вроде лишь изредка выходившего из тени и пока не нашедшего себя в «Реале» Азара, а тружеников вроде Каземиру, Начо или безупречно проводившего свой 100-й матч в ла лиге Партея.

Общество На митинг оппозиции в центре Москвы пришли около 20 тысяч человек По данным проекта «Белый счётчик» на 16:00, через рамки металлоискателей на проспекте Академика Сахарова прошли 23 тысячи 300 человек.

Общество В Хабаровском крае оценили предварительный ущерб от паводка Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хабаровского края.