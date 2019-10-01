Энергетика

ИзвестияИзвестияЭквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года. Соответствующее сообщение 1 октября министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны опубликовало на своей официальной странице в Twitter.
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Эквадор решил выйти из нефтяного картеля ради экономии

Lenta.ru14:30

Эквадор планирует выйти из ОПЕК

РИА Новости13:47

Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

RT на русском14:14

Эквадор планирует покинуть ОПЕК

Газета.Ru13:55

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

ТАСС13:50

Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Известия14:15

Эквадор решил выйти из ОПЕК

Взгляд.ру13:46
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Политика

Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
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Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.
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В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
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Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
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Газета.Ru 14:59
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В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
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Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении

Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
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Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

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В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР

Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
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В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма

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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

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Life.ru вчера в 10:46
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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РБК вчера в 01:01
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
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В России решили изменить правила предоставления гражданства

Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
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Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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