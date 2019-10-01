Министерство природных ресурсов Эквадора заявило о выходе республики из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Это произойдет 1 января 2020 года, сообщило агентство Bloomberg.

Эквадор в январе 2020 года покинет ОПЕК

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