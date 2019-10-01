Энергетика
RT на русскомЭквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов. Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».
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Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Наука
Ученые-психологи: любовь к «тяжелой» музыке не связана с агрессией
Любовь и тяга к «тяжелой» музыке не связана с агрессией человека в целом, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:29
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Общество
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
Лидером рейтинга оказался трек на украинском языке «Плакала» группы Kazka, набравший 100 баллов.
Lenta.ru 08:25
Армия и оружие
МИД России объявил об уничтожении главных сил террористов в Сирии
Накануне глава МИДа арабской республики Валид Муаллем заявил, что именно там находится самая большая группировка иностранных боевиков.
Говорит Москва вчера в 13:29
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Гаджеты
Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google
Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.
Anonsens 08:14
Политика
Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17
Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Взгляд.ру 13:56
Финансы
В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.
Мойка78 вчера в 18:08
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в Балашихинском роддоме
Два года назад женщина уже родила здорового малыша весом 4,2 кг. В этот раз у женщины родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см.
Molnet.ru вчера в 09:53
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
Вести.Ru 15:58
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики.
Телеканал RTVI 03:28
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".
Вести.Ru 16:16
Технологии
В США завершена разработка системы GPS нового поколения
Разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, завершена в США по заказу ВВС страны.
Известия 15:57
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
RT на русском 05:01
Политика
Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Политика
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
РИА Новости 13:20