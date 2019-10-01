Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов. Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».

Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Наука Ученые-психологи: любовь к «тяжелой» музыке не связана с агрессией Любовь и тяга к «тяжелой» музыке не связана с агрессией человека в целом, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Общество Самой популярной песней в России оказался украинский хит Лидером рейтинга оказался трек на украинском языке «Плакала» группы Kazka, набравший 100 баллов.

Армия и оружие МИД России объявил об уничтожении главных сил террористов в Сирии Накануне глава МИДа арабской республики Валид Муаллем заявил, что именно там находится самая большая группировка иностранных боевиков.

Общество Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.

Гаджеты Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.

Политика Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17 Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Финансы В России усложнились правила выдачи кредитов Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Здоровье Ребенок весом 5,4 кг родился в Балашихинском роддоме Два года назад женщина уже родила здорового малыша весом 4,2 кг. В этот раз у женщины родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см.

Происшествия В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Театры В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.

Футбол «Спартак» начинает переговоры с Тедеско Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.

Шоу-бизнес В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера» В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Армия и оружие В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики.

Футбол Локомотив — Атлетико 0:2 В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".

Технологии В США завершена разработка системы GPS нового поколения Разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, завершена в США по заказу ВВС страны.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Общество Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.

Политика Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.