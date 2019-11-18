Футбол
Газета.RuЭквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»
Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
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Кристиан Нобоа: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так никто не говорил
Спорт день за днемвчера в 16:57
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Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
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В Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента - палату представителей национального собрания.
Технологии
В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто
По задумке создателей, специально обученный алгоритм искусственного интеллекта сможет автоматически определять возраст и пробег автомобиля и, в случае выявления неисправности (-ей), рекомендовать пользователю обратиться в сервис или сразу записывать его на ремонт.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Экономика
Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию
С 1 января 2020 года грядет большая индексация пенсий неработающим пенсионерам в России, однако повышение, как выяснилось, ощутят не все, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
Армия и оружие
Ким Чен Ын лично провел учения ВДВ КНДР
Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично провел учения воздушно-десантных войск на фоне очередного обострения отношений с Соединенными Штатами и Южной Кореей.
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Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Музыка
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Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
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СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
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Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев рассказал о своей жизни после откровений о родстве с Мишулиным
Тимур Еремеев не смог наладить отношения с семьей Спартака Мишулина после откровений о родственных связях с отцом.
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В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Футбол
Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером
Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды "Вест Хэма" и "Лейтона", приобрел команду "Ромфорд", выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.
Политика
Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».