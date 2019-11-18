Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".

Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

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