Футбол
Газета.RuЭквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»
Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
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Кристиан Нобоа: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так никто не говорил
Спорт день за днемвчера в 16:57
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