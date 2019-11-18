Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».

с чего всё началось

Эквадорский футболист заключил контракт с южанами прошедшим летом. Ранее Нобоа выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит». 34-летний южноамериканец является трехкратным чемпионом России.

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