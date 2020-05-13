Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Об этом заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.

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Игры Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.

Общество Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет. 4

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 760

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Экономика Уточнены условия получения зарплатных субсидий Среди прочего установлено, что получить субсидии могут лишь те, у кого: - по состоянию на 01.03.2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей; - количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020г.