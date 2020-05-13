Общество

BFM.ruBFM.ruЭкзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Об этом заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.
Читать в источнике
Комментировать317
Сергей Кравцов
Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.
— Сергей Кравцов, российский политикНовости Центрального района Санкт-Петербурга 08:41

Подробнее о событии

Минпросвещения решило отменить ОГЭ для девятиклассников

RT на русском08:45

Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников из-за коронавируса

РБК07:22

Минпросвещения РФ отменит ОГЭ для девятиклассников

Газета.Ru06:31

Эксперт объяснила необходимость отмены ОГЭ

Известия08:01

Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников

ТАСС06:20

В России отменили экзамены для девятиклассников в 2020 году

РИА Новости06:20

В департаменте образования рассказали, как 11 классы региона будут сдавать ЕГЭ

Губерния-3306:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru вчера в 20:34
658
Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru 07:09
1K
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
572
Интернет

Google закрывает сервис Play Music

Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music.
ITZine.ru 06:55
1
Армия и оружие

Россия жестко ответила на военные учения Японии и США

В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США.
Территория новостей вчера в 07:46
15
Экономика

Forbes включил три российские компании в топ-100 крупнейших в мире

Всего в рейтинге крупнейших публичных компаний представлено 2 тыс. фирм. Из них 23 предприятия — из России.
Rambler News Service 09:55
Энергетика

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
29
Армия и оружие

В России предупредили о «силовом поражении» спутников SpaceX

Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX могут работать в интересах военных, обеспечивая «функциональное или силовое поражение» другим спутниковым радиоэлектронным системам, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Lenta.ru 09:21
Общество

Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
32
Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
187
Футбол

Жена Месси опубликовала милое фото с Лионелем и сыном

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала фотографию с мужем и сыном Матео.
Чемпионат 10:12
Общество

Германия и Австрия откроют границу 15 июня

Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
10
Политика

Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
117
Общество

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.
RT на русском 10:30
Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

Lenta.ru 07:16
2
Шоу-бизнес

Рианна стала самой богатой певицей Великобритании

ИА InterMedia 04:01
Происшествия

Двух начальников полиции задержали в российском городе

Lenta.ru 09:45
41
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,2K
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru 09:24
2
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
21
Игры

Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений

Вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн неоднозначно отреагировал на скандал и претензии фанатов касательно The Last of Us 2.
NewInform вчера в 06:33
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
2K
Наука

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Lenta.ru 08:17
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
1K
Общество

Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя в период пандемии

Число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем, начало расти в период режима самоизоляции из-за коронавируса.
РБК 10:40
283
Энергетика

Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше

Польша хочет больше денег На газопровод "Ямал-Европа" приходится пятая часть поставок российского газа в Европу – 33 млрд кубометров из примерно 160 млрд в год.
Капитал страны 10:14
Здоровье

Глава Ставрополья взял под контроль ситуацию в новоселицком интернате

ГТРК Ставрополье 04:17
2
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня вчера в 05:00
181
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
5
Политика

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
2,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное