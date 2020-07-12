Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник Польским телевидением уточненные результаты экзитпола, который провел исследовательский центр Ipsos.

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

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