Политика

ТАССТАССЭкзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник Польским телевидением уточненные результаты экзитпола, который провел исследовательский центр Ipsos.
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