Политика
ТАССЭкзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник Польским телевидением уточненные результаты экзитпола, который провел исследовательский центр Ipsos.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Общество
Кабмин принял проект по выплатам медикам компенсаций за отпуск
Правительство России приняло проект о выделении в 2020 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований, в том числе на финансовое обеспечение расходов, которые связаны «с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера».
RT на русском вчера в 04:57
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Армия и оружие
Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Известия 15:18
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru 10:57
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru 16:36
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Энергетика
В США зафиксировали снижение спроса на экспорт СПГ
В США зафиксировали снижение спроса на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа.
Piter.tv 10 июля в 11:14
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Коммерсантъ 22:14
Футбол
Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»
Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport 12:46
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Piter.tv вчера в 05:31
Экономика
В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
Известия 17:20
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Происшествия
11-летний мальчик пропал без вести в Кузбассе
Московский комсомолец Кузбасс 21:31
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак
Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер 05:24
Технологии
Эксперты дали рецепты составления и хранения надежного пароля
Специалисты советуют использовать при составлении пароля определенные приемы.
Ридус 21:05
Политика
Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
Шоу-бизнес
Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН 00:11
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Экономика
Еврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией
Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза.
ТАСС вчера в 02:46
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
Происшествия
В Иркутской области за два дня выявлено 412 больных коронавирусом
За двое суток в Иркутской области подтверждено 412 случаев коронавируса, 4 зараженных скончалось.
Областная газета (г. Иркутск) 20:34