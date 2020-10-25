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ТАСС
ТАСС

Экзитпол: большинство украинцев поддержало легализацию каннабиса в медицинских целях

Газета.Ru
Lenta.ru
КП - Донецк
РИА Новости
Московский Комсомолец
РЕН ТВ
ТВ Центр
Rusvesna.su
Украина.ру
В ходе всеукраинского опроса большинство граждан поддержало легализацию каннабиса в медицинских целях - экзитпол.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Экзитпол: 95% украинцев поддержали сокращение депутатов Рады

Московский Комсомолец15:08
Lenta.ru

Опубликованы данные экзитполов на всеукраинском опросе Зеленского

Lenta.ru15:00
Газета.Ru

Опубликованы данные exit poll по всеукраинскому опросу Зеленского

Газета.Ru14:56
ТАСС

Экзитпол: большинство украинцев поддержало легализацию каннабиса в медицинских целях

ТАСС15:02
РИА Новости

Экзитпол: за создание СЭЗ в Донбассе проголосовали 45 процентов украинцев

РИА Новости14:46
КП - Донецк

Прогноз донецкого политолога: Как будут использовать вопросы о Донбассе на украинских выборах?

КП - Донецк03:05
Эхо Москвы

На Украине сегодня должны состояться местные выборы и инициированный президентом всеукраинский опрос

Эхо Москвы23:08

Вирусолог определил срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Тяжелая зима Сложная ситуация с эпидемией COVID-19 в регионах России может продолжаться до полугода, считает вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
Вирусолог определил срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России
РИА Новости23:23

Минздрав Кузбасса объяснил скопление тел пациентов в морге

В минздраве Кузбасса объяснили скопление тел в одном из моргов Новокузнецка: дело в том, что родственники умерших от коронавирусной инфекции не могут их забрать, поскольку находятся на карантине или сами лечатся от той же болезни.
Газета.Ru12:07

Работа над истребителем шестого поколения ВВС США поручена Lockheed Martin

Ранее подразделение Lockheed Martin приняло участие в создании американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, что делает компанию наиболее вероятным кандидатом на место разработчика американского истребителя шестого поколения.
Политика Сегоднявчера в 03:13

Рубль может окрепнуть до конца текущего года до 72-73 к доллару

Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ": На наш взгляд, при благоприятном для России развитии событий (относительно спокойная ситуация на мировых рынках, снижение геополитических рисков), российский рубль может укрепиться по отношению доллару США до 72 руб. к концу года.
Finam.Ru05:00

Убийство Александра Петрова может быть связано с хищениями 700 миллионов в Выборге

Напомним, несколько дней назад глава администрации Выборга Геннадия Орлова арестовали по подозрению в растрате 700 миллионов рублей, которые он якобы направил на ремонт старинных домов в центре города.
Царьградвчера в 14:09

Стролл получил три штрафных балла за столкновение с Норрисом и выезды за пределы трассы

Пилот «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл провалил Гран-при Португалии – по ходу заезда канадец спровоцировал аварию с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, а также неоднократно покидал пределы трассы.
Sports.ru11:12