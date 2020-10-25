Тяжелая зима Сложная ситуация с эпидемией COVID-19 в регионах России может продолжаться до полугода, считает вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
В минздраве Кузбасса объяснили скопление тел в одном из моргов Новокузнецка: дело в том, что родственники умерших от коронавирусной инфекции не могут их забрать, поскольку находятся на карантине или сами лечатся от той же болезни.
Ранее подразделение Lockheed Martin приняло участие в создании американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, что делает компанию наиболее вероятным кандидатом на место разработчика американского истребителя шестого поколения.
Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ": На наш взгляд, при благоприятном для России развитии событий (относительно спокойная ситуация на мировых рынках, снижение геополитических рисков), российский рубль может укрепиться по отношению доллару США до 72 руб. к концу года.
Напомним, несколько дней назад глава администрации Выборга Геннадия Орлова арестовали по подозрению в растрате 700 миллионов рублей, которые он якобы направил на ремонт старинных домов в центре города.