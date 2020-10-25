Минздрав Кузбасса объяснил скопление тел пациентов в морге

В минздраве Кузбасса объяснили скопление тел в одном из моргов Новокузнецка: дело в том, что родственники умерших от коронавирусной инфекции не могут их забрать, поскольку находятся на карантине или сами лечатся от той же болезни.