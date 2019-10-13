Политика
РИА НовостиЭкзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos. Партия набрала 43,6% голосов избирателей.
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Правящая партия, по предварительным данным, лидирует на парламентских выборах в Польше
Эхо Москвывчера в 18:03
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Азиза призналась в романе с Абдуловым
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль вчера в 05:06
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место в зачете заняла национальная команда США. В ее активе пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда.
Газета.Ru вчера в 11:13
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 35
По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
REGNUM вчера в 22:50
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Военные США не смогли вывезти из Сирии около 50 боевиков ИГ
Американские военные сообщили, что не смогли вывезти из тюрем, которыми управляют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Известия вчера в 22:08
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
РИА Новости вчера в 21:49
Политика
Какие вопросы обсудят президент России и король Саудовской Аравии в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин 14 октября прибудет с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
RT на русском 00:00
Общество
Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья
Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.
РБК вчера в 21:58
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Армия и оружие
Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии
Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Новостной фронт вчера в 23:18
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие
Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Суть событий 12 октября в 09:31
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 12 октября в 00:48
Происшествия
Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога
Алтапресс вчера в 04:51
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Экономика
Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области
Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.
Амур.инфо вчера в 20:58
Армия и оружие
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
РИА Новости вчера в 17:22
Единоборства
Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года
News.ru 12 октября в 12:55
Культура
В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе
Лауреат Букеровской премии (Booker Prize) за создание лучшего романа года на английском языке будет назван в понедельник в Лондоне.
ТАСС вчера в 17:09
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33