Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos. Партия набрала 43,6% голосов избирателей.

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

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