Политика
РИА НовостиЭкзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos. Партия набрала 43,6% голосов избирателей.
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Общество
Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
Говорит Москва 03:01
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R 12 октября в 02:49
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Происшествия
В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы
Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:38
Армия и оружие
Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
Россия в период с 14 по 18 октября совершит наблюдательный полёт над Румынией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония вчера в 05:00
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Чемпионат вчера в 04:00
Происшествия
Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу»
Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.
Эхо Москвы 03:01
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Наука
Изменение уровня кислорода поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями
REGNUM 11 октября в 06:44
Кино
Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»
iReactor вчера в 03:39
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06