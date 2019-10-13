Политика
РИА НовостиЭкзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos. Партия набрала 43,6% голосов избирателей.
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Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM 15:28
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Космос
OneWeb сменил ориентацию
Компания OneWeb, которая в ближайшие годы намерена вывести на низкую околоземную орбиту 648 спутников, радикально сменила стратегию.
ComNews.ru 19:30
Музыка
Шнуров пообещал, что концертов «Ленинграда» больше не будет
Лидер и основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что «публичных больших концертов уже не будет».
Профиль 03:50
Гаджеты
Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD
Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
3DNews 09:15
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная выиграла Finlandia Trophy
Российская фигуристка Алена Косторная победила на международном турнире Finlandia Trophy, который завершился в финском Эспоо в воскресенье.
Интерфакс-Спорт 16:01
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 05:07
Кино
Netflix представила полнометражное продолжение сериала «Во все тяжкие»
Life.ru 11 октября в 22:21
Футбол
Бывшего игрока сборной Колумбии Виафару выдадут США по обвинению в наркотрафике
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара будет выдан Соединенным Штатам Америки для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков.
Sports.ru 16:51
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
РБК 19:26
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15
Единоборства
Боксёр Дмитрий Бивол победил Ленина
Соперником Дмитрия стал доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Дмитрий победил единогласным решением судей.
Газета Metro 05:54
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru 05:00
Космос
Искусственное мясо теперь производится в космосе
Создание искусственного мяса больше не является областью научной фантастики: российские космонавты осуществили синтез лабораторного мяса на борту Международной космической станции, и это всего лишь вопрос времени, когда продукты такого типа поступят в супермаркеты.
Inc-news.ru 11 октября в 04:37
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru 10 октября в 22:01
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Кино
Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»
iReactor 03:39
Экономика
В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку
Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Вести.Ru 11 октября в 07:30
Происшествия
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде
Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 17:25
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 15:50