Экзитпол показал поддержку легализации медицинской марихуаны на Украине
70% высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных, еще 45% — за создание свободной экономической зоны в Донбассе. Опрос прошел 25 октября, в день голосования на местных выборах.В источнике
С чего всё началось
Большинство участников общенационального опроса на Украине высказались в поддержку всех инициатив, указанных в опроснике, сообщает социологическая группа «Рейтинг
» по данным экзит-полов.
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