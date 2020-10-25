Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Экзитпол показал поддержку легализации медицинской марихуаны на Украине

Inc-news.ru
Комсомольская правда
КП - Донецк
Ридус
Газета.Ru
Телеканал RTVI
Lenta.ru
РИА Новости
НИА-Калининград
Страна Советов on-line
Anews
Infox.ru
Эхо Москвы
Национальная служба новостей
РЕН ТВ
Общественная служба новостей
RT на русском
ФАН
Московский Комсомолец
Царьград
Известия
ПолитРоссия
Москва 24
ПРАЙМ
Аргументы недели
РБК
Взгляд.ру
Первый Севастопольский
RuNews24.ru
Дождь
70% высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных, еще 45% — за создание свободной экономической зоны в Донбассе. Опрос прошел 25 октября, в день голосования на местных выборах.В источнике
С чего всё началось
Большинство участников общенационального опроса на Украине высказались в поддержку всех инициатив, указанных в опроснике, сообщает социологическая группа «Рейтинг
» по данным экзит-полов.
Коммерсантъ18:19
Подробнее о событии
Взгляд.ру

«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Взгляд.ру02:16
Эхо Москвы

Большинство украинцев, согласно экзитполам, поддерживают инициативу о сокращении числа депутатов Верховной Рады

Эхо Москвы02:07
РИА Новости

Появились данные экзит-полла по всеукраинскому опросу

РИА Новостивчера в 15:43
РБК

Экзитпол показал поддержку легализации медицинской марихуаны на Украине

РБК18:09
RT на русском

Стали известны данные экзитпола по всеукраинскому опросу

RT на русскомвчера в 15:59
ТАСС

Экзитпол: почти 80% украинцев поддержали в ходе опроса 4 из 5 инициатив Зеленского

ТАССвчера в 15:19
Lenta.ru

Украинцы захотели сократить число депутатов

Lenta.ru20:18

СК возбудил дело из-за халатности при реконструкции ВПП в аэропорту Домодедово

Как следует из материалов дела, при проведении одной из инвентаризаций была установлена недостача оборудования и материалов, приобретенных в рамках госконтракта на реконструкцию ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово, на сумму более 45 млн рублей.
ТАСС18:03

Обои с iPhone 12 Pro в высоком разрешении

Apple предложила пользователям iPhone 12 и 12 Pro разный набор обоев. iPhone 12 поставляется с десятью обоями для использования в темном и светлом режиме. iPhone 12 Pro имеет восемь разных обоев для тёмного и светлого режима.
iXBT.com24 октября в 01:28

Минфин смягчил требования к торговцам госзаказом

Минфин вслед за предложением отложить на 2022 год отбор допущенных к размещению госзаказа электронных торговых площадок намерен смягчить и требования самого отбора, следует из ответа ведомства «Деловой России».
Коммерсантъ18:01

Выручка Mail.ru Group в третьем квартале выросла на 19,9%

Драйвером выручки Mail.ru Group, несмотря на снятие ограничительных мер, осталось игровое направление: выручка MMO-игр в третьем квартале выросла на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 9,6 млрд руб. Выручка игрового бренда My.Games в третьем квартале составила 40% от общей консолидированной выручки Mail.ru Group.
Коммерсантъ03:18

Рубль снижается к доллару и евро в начале недели вслед за нефтью

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,4%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,7-0,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном снижаются — в пределах 1,2%.
ПРАЙМ03:10

ENCTEC предложила новый вариант пассивного охлаждения: с кулером наизнанку

Идея использования компоновочных свойств системного блока для организации бесшумного охлаждения компонентов не нова, по мере распространения тепловых трубок производители начали использовать боковые панели в качестве радиаторов.
3DNews01:00