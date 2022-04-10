Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,40 процента голосов, свидетельствуют данные французского МВД.
«Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса»,-- говорится в прогнозе.
Группа греческих граждан – представители общественной организации "Сеть эллинизма" передала в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.
Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 2,1%, до 16,9%, изменение коснулось новостроек и вторичного рынка — эти категории являются самыми популярными ипотечными кредитами, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.