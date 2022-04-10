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Экзитполы показывают лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции

Бельгийская газета La Libre со ссылкой на полученные изданием первые данные экзитполов сообщает, что в первом туре выборов президента Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
RT на русском
По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов.
RT на русском
Избирательные участки закроются в 20:00 (в 21:00 по московскому времени).
Lenta.ru
Фактически обвинив поляка во вмешательстве во французскую президентскую кампанию, Макрон заявил: «Премьер-министр Польши принадлежит к крайне правой партии и поддерживает Марин Ле Пен».
Московский Комсомолец

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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