RT на русскомЭкзитполы показывают лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента ФранцииОтмечается, что оба кандидата набирают по 24% голосов.RT на русскомНа прошлых выборах в 2017 году Макрон получил по итогам первого тура 24%, Ле Пен - 21,3%. Во втором туре Макрон одержал победу, набрав 66,1%. Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.ТАССМакрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.ИзвестияПо данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24РБКSmotrim.ruRT на русскомНТВРидусРамблерГазета.RuРосбалтПолитическая ЭкспертизаREGNUMТК ЗвездаLife.ruРЕН ТВRB НовостиРБКПрофильPravda.RuИзвестияКомсомольская правдаПодробнее о событииВо второй тур выборов президента Франции вышли Макрон и Ле ПенBFM.ru14:13Макрон на финише ошибся дваждыРосбалт8 апреля в 14:45Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентМакрон набрал в первом туре выборов 28,5% голосов избирателейМосковский Комсомолец14:15Exit poll: Макрон в первом туре выборов во Франции набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%РИА Новости14:04Макрон и Ле Пен проходят во второй тур с равным числом голосов — Exit PollИА Красная Весна13:01Битва за ПарижВзгляд.рувчера в 08:20Первые французские экзит-полы показали небольшое лидерство МакронаРБК14:10Показать ещёОценить600Поделиться