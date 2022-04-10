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Экзитполы показывают лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции

Отмечается
, что оба кандидата набирают по 24% голосов.
RT на русском
На прошлых выборах в 2017 году Макрон получил по итогам первого тура 24%, Ле Пен - 21,3%. Во втором туре Макрон одержал победу, набрав 66,1%. Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.
ТАСС
Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.
Известия
По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Во второй тур выборов президента Франции вышли Макрон и Ле Пен
BFM.ru14:13
Макрон на финише ошибся дважды
Росбалт8 апреля в 14:45
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Макрон набрал в первом туре выборов 28,5% голосов избирателей
Московский Комсомолец14:15
Exit poll: Макрон в первом туре выборов во Франции набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
РИА Новости14:04
Макрон и Ле Пен проходят во второй тур с равным числом голосов — Exit Poll
ИА Красная Весна13:01
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