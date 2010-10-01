Общество

Most.tvMost.tvЭлекторальные танцы устроили на избирательном участке

Параллельно фиксируют и выкладывают в сеть «фишки» с избирательных участков.
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Как голосуют в Липецкой области: фото

LipetskMedia.ru01:38

Электоральные танцы устроили на избирательном участке

Most.tv05:36

Как голосуют в Партизанском (ФОТО)

Крымская газета07:07
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NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются

Millionaire.ru 09:13
Политика

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

РБК 09:06
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика

«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика

Трамп отменил переговоры с талибами из-за теракта в Кабуле

Pravda.Ru 03:45
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

RT на русском 03:35
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Экономика

Сладковский район специализируется на производстве рыбы

Как рассказал замгубернатора области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство стабильно наращивает объемы производства рыбы.
Тюменская область сегодня 07:26
Космос

«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году

«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.
РБК вчера в 23:12
Политика

ОП обвинила Google и Facebook во вмешательстве в выборы РФ

Глава комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил о признаках вмешательства во внутренние дела России со стороны Google и Facebook в единый день голосования.
РЕН ТВ 09:09
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика

Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
Известия 09:11
Экономика

Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

РИА Новости вчера в 07:31
Политика

Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%

Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.
Москва 24 02:33
Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru вчера в 06:50
Футбол

«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки

Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Гаджеты

Осенний флагман Huawei сможет менять фон у видео в реальном времени

Через полторы недели Huawei должна официально представить смартфон Mate 30, работающий на новейшем процессоре компании Kirin 990.
Ferra 09:47
Автоспорт

Квят сошел с трассы на Гран-при Италии из-за проблем с болидом

Sport24.ru 10:19
Общество

Экстремальная жара во Франции летом убила 1,5 тыс. человек

На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по сравнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила в воскресенье министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.
Интерфакс 10:28
Футбол

Голкипер Нойер: завершу карьеру, когда больше буду не нужен

REGNUM 08:43
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Общество

На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
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Хоккей

Бурдасов может вернуться в «Авангард»

Напомним, Бурдасов уже выступал за «Авангард» – это происходило в течение двух сезонов — 2015/16 и 2016/17.
Нева Спорт 09:47
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В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке

90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Страна Советов on-line 08:26
Происшествия

Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

Газета.Ru 09:10
Баскетбол

Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ

В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
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