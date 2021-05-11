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Экономика

Рост цен на энергоресурсы для промышленности УрФО оценили в 5,9%

«Совет рынка» скорректировал прогнозы по изменениям цен на энергоресурсы для промышленных предприятий до 2025 года. Регулятор, учитывая сокращение потребления в прошлом году, ожидает роста стоимости электроэнергии в УрФО почти на 6% в 2021 -2022 годах.В источнике
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С чего всё началось

Электричество для промышленности резко подорожает

«Совет рынка» обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд.
Коммерсантъ18:10

Подробнее о событии

Россиян предупредили о росте цен на электричество

News.ru00:19

В России может вырасти цена на электроэнергию для предприятий

ФАН02:58

Резкий рост цен на промышленное электричество предрекли в России

Телеканал 360°02:30

Аналитики спрогнозировали рост цен на электричество для промышленности

РБК01:09

Ценам на электричество предсказали резкий рост

Lenta.ru03:30

Аналитики ожидают скачка цен на электричество

URA.Ru19:15

Электричество для промышленности резко подорожает

Коммерсантъ18:10
Интересное

Телеканал NBC отказался от трансляции «Золотого глобуса»

Телеканал NBC отказался от трансляции церемонии вручения премий "Золотой глобус" в знак протеста против происходящего в Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), присуждающей эту некогда престижную кинематографическую премию.
KinoNews.ru02:06

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 22

Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 22, среди них девять детей и одна женщина, сообщил РИА Новости представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.
РИА Новости03:53