Рост цен на энергоресурсы для промышленности УрФО оценили в 5,9%
«Совет рынка» скорректировал прогнозы по изменениям цен на энергоресурсы для промышленных предприятий до 2025 года. Регулятор, учитывая сокращение потребления в прошлом году, ожидает роста стоимости электроэнергии в УрФО почти на 6% в 2021 -2022 годах.В источнике
С чего всё началось
Электричество для промышленности резко подорожает
«Совет рынка» обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд.
Коммерсантъ18:10