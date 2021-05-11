«Совет рынка» скорректировал прогнозы по изменениям цен на энергоресурсы для промышленных предприятий до 2025 года. Регулятор, учитывая сокращение потребления в прошлом году, ожидает роста стоимости электроэнергии в УрФО почти на 6% в 2021 -2022 годах.

С чего всё началось Электричество для промышленности резко подорожает «Совет рынка» обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд. Коммерсантъ 18:10