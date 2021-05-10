Электричество для промышленности резко подорожает
«Совет рынка» обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах.В источнике
С чего всё началось
Электричество для промышленности резко подорожает
«Совет рынка» обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд.
Коммерсантъ18:10