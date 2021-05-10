«Совет рынка» обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд.

Коммерсантъ 18:10