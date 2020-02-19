Общество

Online47.ruOnline47.ruЭлектричество в Финляндии стало бесплатным

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Компания сообщила, что впервые за историю финского рынка электроэнергии, цена на электричество стала отрицательной и составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час. Такое стало возможным из-за теплой и ветреной зимы, которая позволила работать ветрогенераторам на полную мощность.
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Электричество в Финляндии стало бесплатным

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Iltalehti (Финляндия): мягкая и ветреная зима вызвала рекордное падение стоимости электроэнергии в Финляндии (Iltalehti.fi)

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