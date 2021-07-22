Биржевая стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале достигла исторического максимума. Средневзвешенная цена по всей ценовой зоне оптового энергорынка превысила 1,67 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а на юге страны — 2,6 тыс. руб.
Ранее сегодня стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене и не связан конкретно с ним, сообщает «РИА Новости».
Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.
Журналист ESPN Бретт Окамото связался с менеджером Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Али Абдель-Азизом и прокомментировал заявление бразильца Рафаэля дос Аньоса о намеченном поединке Ислама с ним и возможном возвращении Хабиба в октагон.
Роспотребназдор прислал московскому "Спартаку" и Российскому футбольному союзу (РФС) предостережение о недопустимости нарушений требований постановления об ограничении посещения матчей, в противном случае это может повлечь длительное закрытие стадиона, говорится в заявлении на официальном сайте клуба касаемо ситуации с посещаемостью матчей в Москве.
«Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю, генерал-майора полиции Сергея Щёткина», — рассказала Ирина Волк.
Ставки компенсировали снижение В июне этого года ставки долгосрочной аренды квартир в столице выросли на 13% по сравнению с июнем 2020 года, что полностью компенсирует снижение прошлого года, которое произошло из-за локдауна, рассказал руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин.