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Экономика

Электроэнергия в регионах России подорожала до исторического максимума

Биржевая цена электроэнергии в регионах европейской части России и на Урале достигла исторического максимума.
Lenta.ru
По данным Администратора торговой системы (АТС), электроэнергия для промышленности на бирже на фоне жаркой погоды подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений.
Lenta.ru
В первую ценовую зону входят пять объединенных энергосистем (ОЭС) — Центра, Северо-Запада, Урала, Юга и Средней Волги.
Коммерсантъ
Рост цены вызван увеличением потребления и выводом части мощностей в ремонт для подготовки к зиме, считают в «Совете производителей энергии».
Lenta.ru

С чего всё началось

Биржевая стоимость электричества побила исторический рекорд

Биржевая стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале достигла исторического максимума. Средневзвешенная цена по всей ценовой зоне оптового энергорынка превысила 1,67 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а на юге страны — 2,6 тыс. руб.
Коммерсантъ17:55

Подробнее о событии

Новый ценовой рекорд поставлен на российском рынке электроэнергии

Экономика сегодня03:25

Биржевая стоимость электричества побила исторический рекорд

Коммерсантъ17:55

Цена электроэнергии достигла исторического максимума в России

ФАН21:47

Электричество в России для промышленности рекордно подорожало

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Электроэнергия в регионах России подорожала до исторического максимума

Lenta.ru20:04

Стоимость электроэнергии в РФ достигла исторического максимума

URA.Ru19:13

«Коммерсант» сообщил, что рекордные цены на электроэнергию обусловлены аномальной жарой

ПРАЙМ02:27
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Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и продление транзита газа через Украину

Ранее сегодня стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
РИА Новостивчера в 15:17

Глава ГИБДД Ставрополья заявил о непричастности к дизайну особняка

Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене и не связан конкретно с ним, сообщает «РИА Новости».
РБК00:24

Повторная вакцинация от COVID-19 в Москве началась во всех прививочных центрах

Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.
ТАСС01:58

МИД: Россия безвозмездно поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном

Ранее посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил РИА Новости, что российская 201-я военная база в Таджикистане при необходимости отразит любые агрессивные действия афганских террористов.
РИА Новости20:13

Менеджер Нурмагомедова опроверг слова дос Аньоса о возможном возвращении Хабиба в октагон

Журналист ESPN Бретт Окамото связался с менеджером Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Али Абдель-Азизом и прокомментировал заявление бразильца Рафаэля дос Аньоса о намеченном поединке Ислама с ним и возможном возвращении Хабиба в октагон.
Чемпионат00:27

«Спартак» объяснил ситуацию с допуском болельщиков

Роспотребназдор прислал московскому "Спартаку" и Российскому футбольному союзу (РФС) предостережение о недопустимости нарушений требований постановления об ограничении посещения матчей, в противном случае это может повлечь длительное закрытие стадиона, говорится в заявлении на официальном сайте клуба касаемо ситуации с посещаемостью матчей в Москве.
РИА Новостивчера в 10:14

Начальника управления МВД Ставрополья Сергея Щёткина сняли с должности

«Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю, генерал-майора полиции Сергея Щёткина», — рассказала Ирина Волк.
Победа 2620 июля в 13:08

Цены вырастут осенью: что происходит с арендой жилья в Москве

Ставки компенсировали снижение В июне этого года ставки долгосрочной аренды квартир в столице выросли на 13% по сравнению с июнем 2020 года, что полностью компенсирует снижение прошлого года, которое произошло из-за локдауна, рассказал руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин.
РБКвчера в 05:57

«Летят очень быстро, меняют направление». Вратари пожаловались на новые мячи РПЛ

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов пожаловались на непредсказуемость новых мячей, которыми будут играть в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат02:55