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Электромобильная компания Rivian вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мира

Из-за повышенного интереса инвесторов компания вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Tesla и Toyota.В источнике

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Акции производителя электромобилей Rivian упали на 17% после пяти дней роста
Forbes13:12
Электромобильная компания Rivian вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мира
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