Lenta.ruЭлектромобильная компания Rivian вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мираИз-за повышенного интереса инвесторов компания вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мира, подобравшись к своим конкурентам Tesla и Toyota.В источникеРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииMatador.techХайтек+РидусRB.RUПодробнее о событииАкции производителя электромобилей Rivian упали на 17% после пяти дней ростаForbes13:12Электромобильная компания Rivian вошла в тройку самых дорогих автопроизводителей мираLenta.ru05:28Производитель электромобилей Rivian обошел по капитализации VolkswagenКоммерсантъ09:06Притормозить стоит не только акциям TeslaПРАЙМ07:57Акции Rivian упали на 15%, снизившись впервые с размещения на NASDAQРБК Инвестиции12:20Двойная игра: новая автомарка Rivian бьёт рекорды по убыткам и капитализацииMatador.tech15 ноября в 07:47Маск напомнил конкурентам из Rivian, кто в отрасли главныйХайтек+15 ноября в 07:13Показать ещёОценить7Поделиться