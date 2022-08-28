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Электроника дорожает в дороге

Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки.
Коммерсантъ
Стоимость доставки контейнеров из Китая впервые серьезно выросла осенью 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией, рассказал менеджер по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрий Денисенко.
Forbes
Крупнейшие российские дистрибуторы техники рассказали, что цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралем, с $6 тыс. до $11,5 тыс.
Коммерсантъ
Ритейлеры пока не наблюдают роста закупочных цен, но признают, что стоимость логистики неизбежно повлияет на конечную цену товаров.
Коммерсантъ

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«Ъ»: Электроника дорожает в дороге из-за повышения цен на перевозки
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Электроника дорожает в дороге
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