Стоимость доставки контейнеров из Китая впервые серьезно выросла осенью 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией, рассказал менеджер по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрий Денисенко.
Крупнейшие российские дистрибуторы техники рассказали, что цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралем, с $6 тыс. до $11,5 тыс.
«Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в документе.
Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.