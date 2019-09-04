Экономика
ИзвестияЭлектронную систему tax free начнут тестировать в России с октября
Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной таможенной службы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 06:54, Вашингтон
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Экономика
В России на 7% выросла стоимость авиабилетов
Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Общество
Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города
Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования.
Известия 05:00
Политика
В Минпромторге назвали желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Московский Комсомолец вчера в 19:58
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика
ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Происшествия
Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска
Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.
URA.Ru 04:15
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Здоровье
Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги
Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
Российская газета 04:55
Энергетика
«Газпром нефть» сдала государству цифровой отчёт по изменению запасов углеводородов
"Газпром нефть" совместно с ФГБУ "Росгеолфонд" опробовали цифровую схему сдачи государственной статистической отчётности по изменению запасов углеводородного сырья для учёта в Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ.
АК&М 06:04
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Кино
Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
РИА Новости 05:26
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Армия и оружие
«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Политика
Конгрессу США предложили обязать майнеров контролировать криптовалюты
На слушании в Конгрессе США вице-президент по развитию продуктов и услуг консалтинговой фирмы Financial Integrity Network (FIN) Дэвид Мюррэй заявил, что криптовалюты используются в торговле людьми.
РБК 04:00
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей.
Известия 05:42
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
Lenta.ru 06:24
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22